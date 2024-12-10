В Калининграде начали устанавливать «ловушки» для штанг новых троллейбусов (фото)

Специалисты службы энергохозяйства «Калининград-Гортранса» установили первые в городе «ловушки» для штанг новых троллейбусов. Они служат для улавливания токоприёмников и направления их на провода при возвращении троллейбуса под контактную сеть. Об этом сообщило предприятие в своём телеграм-канале.

Сейчас новые троллейбусы «Синара-6254» проходят обкатку в режиме движения по маршрутам городской сети и пусконаладочные процедуры.

В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254». В октябре 2024 определили поставщика еще двух новых троллейбусов. Им стало вологодское ООО «Торговый дом Транс-Альфа». По обоим контрактам транспорт должен быть поставлен с 15 ноября до 15 декабря 2024 года.

В Калининград в ноябре первую часть троллейбусов «Синара» отправили паромом. Губернатор Алексей Беспрозванных тогда же пообещал, что на улицах города их увидят в декабре. 30 ноября стало известно, что в Калининград прибыли четыре новых троллейбуса.