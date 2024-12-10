В России заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 7,9%

Со 2 по 8 декабря показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения составил 23,16 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 7,9%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Увеличение заболеваемости отмечено в 64 российских субъектах, в том числе в 26 регионах более, чем в среднем по стране. Выросло число госпитализаций. За прошедшую неделю в медучреждения доставили 2850 человек (+3,3%). Увеличение количества госпитализаций произошло в 42 субъектах России.

По данным Роспотребнадзора, с 25 ноября по 1 декабря в России было зарегистрировано более 31 400 случаев коронавируса, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе.