Облвласти предложили сохранить льготу для обучающихся в пригородных поездах

Облвласти предложили сохранить льготу для обучающихся в пригородных поездах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

Правительство Калининградской области предложило сохранить скидку в 50% для школьников и студентов при проезде в пригородных поездах. Проект закона представила заместитель министра развития инфраструктуры региона Елена Орлова на заседании комитета Заксобрания в среду, 11 декабря.

Она отметила, что мера поддержки в Калининградской области с 2013 по 2022 годы вводилась в периоды с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря, после чего её предоставление сделали круглогодичным. Региональные власти, согласно заявлению Орловой, компенсируют часть потерь КППК средствами из областного бюджета.

Замминистра отметила, что скидку на проезд планируется установить на трёхлетний период: с 2025 по 2027. На эти цели правительство выделило, по предварительным оценкам, 104,7 млн рублей. Средства распределят по годам. Так, в 2025 году КППК в качестве компенсации планируется направить 33,5 млн рублей, в 2026 — 34,9 млн рублей, а в 2027 — 36,3 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за первые семь месяцев 2024 года в пригородных поездах перевезли 481,9 тыс. обучающихся. По прогнозам, в период с августа по декабрь эта цифра составит 490 тыс. человек. При этом мерой соцподдержки с 2022 года по сентябрь 2024 в общей сложности уже воспользовались почти 1,353 млн обучающихся.

Члены комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры единогласно рекомендовали региональному Заксобранию принять законопроект сразу в двух чтениях. Заседание областного парламента запланировано на 19 декабря.

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