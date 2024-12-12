На платных муниципальных парковках в Калининграде хотят ввести абонементы

Власти Калининграда планируют ввести абонементы на части платных муниципальных парковок. Тему обсуждали на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов в четверг, 12 декабря.

Речь идёт о возможности оплачивать парковочные сессии с 19 до 9 часов, а также в выходные и праздничные дни не поминутно, как это делается в настоящее время, а по абонементу. Его первоначальную стоимость предложили установить на уровне 1170 рублей с дальнейшим возможным пересмотром в зависимости от спроса. Предложение касается двух парковок на ул. Согласия и одной на Гайдара.

К началу 2025 года в Калининграде должны работать 12 платных муниципальных парковок. Часть из них уже работает, часть находится на завершающей стадии реконструкции, а ещё часть только закрыли для бесплатной стоянки и готовят к установке оборудования.