В Калининграде к 2025 году должны работать 12 платных муниципальных парковок (фото)

В Калининграде к 2025 году должны работать 12 платных муниципальных парковок (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде к началу 2025 года должны заработать 12 платных муниципальных парковок. О том, что часть парковок уже работает, часть находится на завершающей стадии реконструкции, а ещё часть только закрыли для бесплатной стоянки и готовят к установке оборудования, «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе администрации Калининграда.

К числу работающих на сегодняшний день можно отнести два парковки на улице Согласия (на 55 и 59 мест), парковку у кольцевой развязки на ул. Горького (31 место), парковку для туристических автобусов у Медового моста (2 места) и парковку напротив башни «Врангель» (37 мест). Также готовятся к открытию парковки: на ул. Генерала Озерова/Калязинской (37 мест), три на ул. Железнодорожной (3 места для шаттлов, 59 автомобилей и ещё одна парковка на неизвестное количество мест), на Ленинском проспекте у «Дома искусств» (64 места), на ул. Юношеской (32 места) и на ул. Черняховского (60 мест).

Со схемами расположения парковок можно ознакомиться по ссылке.

Парковка на ул. Озерова. Фото предоставлено очевидцем

Напомним, что в начале ноября на двух муниципальных парковках Калининграда были снижены цены на 20 рублей. Теперь оставить свой легковой автомобиль там можно за 50 рублей в час (тарификация поминутная). В мэрии отмечали, что право пересматривать время от времени ценовую политику было прописано в решении Горсовета. В планах городских властей добиться 70% средней заполняемости муниципальных паркингов.

Парковка на ул. Юношеской. Фото предоставлено очевидцем

В августе сообщалось, что бюджет Калининграда заработал за два с половиной месяца деятельности платных муниципальных парковок 792 802 рубля. Всего на платных парковках зафиксировано 9 169 парковочных сессий. Меньше всего горвласти заработали на паркинге вблизи неработающей пока новой поликлиники на Сельме на улице Согласия, которая обошлась бюджету в 26,6 млн рублей. На этой парковке автомобилисты с середины мая парковались 55 раз, заработок составил 2958 рублей.

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