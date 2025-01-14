В Калининграде намерены установить бесплатное время на муниципальных парковках

В Калининграде намерены установить бесплатное время на платных муниципальных парковках. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в областное Законодательное собрание.

Инициатором является прокурор Калининградской области. Документом предлагается установить, что платные парковки на государственных или муниципальных землях используются бесплатно в выходные и нерабочие праздничные дни, установленные законодательством, а также с 19:00 до 08:00 по местному времени. В этот список также включены дни, на которые перенесены выходные в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса РФ. Бесплатный въезд на 20 минут планируется предоставить на парковочные места, которые примыкают к объектам спорта, образовательным, медицинским, культурным организациям, органам государственной власти и местного самоуправления, а также к организациям, предоставляющим государственные и муниципальные услуги.

Документом предлагается установить бесплатное пользование парковками инвалидам и участникам ВОВ, лицам с наградами «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Сталинграда», «Житель осаждённого Севастополя», родителям из многодетных семей, участникам СВО и другим категориям граждан. Порядок и условия бесплатного пользования платными парковками будет устанавливать организатор перевозок. Создание платных парковок на землях, которые относятся к общему имуществу многоквартирных домов, планируется запретить. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Законопроект подали на рассмотрение в Законодательное собрание Калининградской области 13 января. Ответственным за него назначили комитет по экономической политике и развитию инфраструктуры. Его заседание пройдёт 11 февраля.

Первые пять платных муниципальных парковок начали свою работу в мае 2024 года. Как выяснил «Новый Калининград» в июля, платный паркинг оказался невостребованным — автомобилисты по тем или иным причинам отказываются пользоваться стоянками. Пресс-служба администрации города сообщила, что за два с половиной месяца деятельности платных муниципальных парковок бюджет Калининграда заработал 792 802 рубля.