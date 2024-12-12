Беспрозванных о субсидированных перелётах: деньги есть, билетов нет

Несмотря на то, что средства есть, субсидированные билеты в продаже отсутствуют. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил во время прямой линии 12 декабря.



«Мы не ожидали такого большого спроса, особенно в новогодние каникулы», — сообщил губернатор. Он отметил, что билеты очень быстро разбираются и добавил: «Несмотря на то, что деньги есть, билетов нет».

По его словам, для налаживания льготных программ необходимо бесперебойное финансирование. Губернатор также отметил, что сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями по поводу увеличения процента мест в салоне для продажи льготных билетов.

Ранее губернатор сообщил, что Калининградской области на субсидирование авиаперелётов в 2025 году выделили 450 млн рублей.

