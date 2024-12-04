Беспрозванных: региону выделили 450 млн руб. на субсидированные рейсы в 2025

Калининградской области на субсидирование авиаперелётов в 2025 году выделили 450 млн рублей. Об этом написал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что переговорил на эту тему с министром транспорта России Романом Старовойтом во время рабочей поездки в Москву. Он рассказал, Калининградской области запланировали направить 4 млрд рублей на субсидирование морских перевозок. По словам Беспрозванных, с перелётами в Москву и обратно «похожая история».

«Уже сейчас открыт приём заявок для авиаперевозчиков, после — отбор и заключение соглашений. Предварительно нам выделили порядка 450 млн рублей. Работаем с Минтрансом России, чтобы в декабре можно было купить льготные билеты на следующий год», — написал глава региона.