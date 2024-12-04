Беспрозванных: региону выделили 450 млн руб. на субсидированные рейсы в 2025

Калининградской области на субсидирование авиаперелётов в 2025 году выделили 450 млн рублей. Об этом написал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
Глава региона отметил, что переговорил на эту тему с министром транспорта России Романом Старовойтом во время рабочей поездки в Москву. Он рассказал, Калининградской области запланировали направить 4 млрд рублей на субсидирование морских перевозок. По словам Беспрозванных, с перелётами в Москву и обратно «похожая история».
«Уже сейчас открыт приём заявок для авиаперевозчиков, после — отбор и заключение соглашений. Предварительно нам выделили порядка 450 млн рублей. Работаем с Минтрансом России, чтобы в декабре можно было купить льготные билеты на следующий год», — написал глава региона.Ранее Росавиация сообщала, что перелёты по субсидированной программе продолжат действовать в 2025-2027 годах. Отмечается, что средства на эти цели предусмотрены федеральным бюджетом. Отбор перевозчиков Росавиация планирует завершить до конца 2024 года. В начале декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что федеральное правительство в следующем году направит 3,5 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе — на субсидирование льготных перелётов.