Губернатор пообещал отремонтировать поликлинику на Огарёва

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Ремонт поликлиники на Огарёва начнут после открытия корпуса на Расковой. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил во время прямой линии в четверг, 12 декабря.

«Я думаю, что решение следующее. Мы когда откроем именно эту поликлинику на Марии Расковой, мы перейдём на ремонт на Огарёва», — сообщил губернатор и прокомментировал состояние поликлиники: «Меня, конечно, удивили условия, в которых там обслуживаются пациенты и работают врачи. Там сейчас объединена и детская, и взрослая, поэтому, конечно, такого не должно быть. Мы обязательно проведём там ремонт, я уже такие поручения дал. После переезда в основной корпус мы проведем ремонт и потом распределим потоки».

Ранее пресс-служба правительства Калининградской области сообщила, что завершение строительства поликлиники на Расковой намечено на конец апреля 2025 года. В ходе строительства подрядчик столкнулся с технологическими сложностями при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта.

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