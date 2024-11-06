Власти: завершение строительства поликлиники на Расковой намечено на конец апреля

Завершение строительно-монтажных работ здания городской больницы № 2 по улице М. Расковой намечено на конец апреля 2025 года. В ходе строительства подрядчик столкнулся с технологическими сложностями при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

«Тепловой контур закроют до конца года, также будет проведена закупка медицинского оборудования», — добавили в правительстве. Сейчас продолжаются электромонтажные работы и устройство слаботочных систем, монтаж оконных блоков и оборудования в вентиляционных камерах и поэтажно. Кроме того, подрядчик утепляет фасад здания и осуществляет поставку электросилового оборудования и насосной станции повышения давления.

Планируется, что к учреждению будут прикреплены порядка 31 тыс. человек взрослого населения Центрального района. «Предусмотрено 365 посещений в смену. Планируется открытие кабинетов терапевтов, узких специалистов, УЗИ, рентген, флюорограф, маммограф, функциональная диагностика, дневной стационар», — сообщила пресс-служба.

Напомним, что в феврале подрядчику официально реконструкции (а по сути, строительства) поликлиники на ул. Марины Расковой — компании «Мириам» — была выставлена неустойка за срыв сроков выполнения работ. В ноябре «Мириам» завершила подготовку к «реконструкции». Подрядчик снес старое здание, вырубил зеленые насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации.

Экс-губернатор Антон Алиханов, комментируя снос объекта, заявил, что проект был публичным. «Здание аварийное, его разбирают и строят на старых фундаментах», — пояснил он.

Строение на улице Марины Расковой, возведенное в 1930-х годах, пустовало с 2020 года. За это время под давлением горожан власти несколько раз радикально меняли свое мнение относительно будущего здания. Изначально его планировали снести и построить на этом месте шестиэтажный дом, но позже решили провести реконструкцию и сохранить за строением функцию поликлиники. Проект прошел госэкспертизу в январе 2023 года, эскизы тогда продемонстрировал Антон Алиханов. «Мы постарались воспроизвести архитектурные формы старого здания, но, по сути, это будет новое строительство», — заявил экс-глава региона.