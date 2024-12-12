Беспрозванных: 20% автобусов не выходит на маршруты из-за нехватки водителей

Из-за нехватки 40% кадров в сфере общественного транспорта на маршруты не выходит 20% автобусов. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил на прямой линии в четверг, 12 декабря.



«Здесь мы видим две задачи, которые нужно решать. Во-первых, это то, с чем столкнулся город. Сегодня в городе нехватка водителей для транспорта порядка 40%. Это связано как раз с тем, что в реальном секторе зарплаты растут выше, соответственно водители переходят на другое место работы. Но это не отменяет ответственности за то, что нам необходимо решать эту задачу. Поэтому с учётом того, что 40% не хватает сегодня, на маршруты не выходит порядка 20% автобусов. Если так вот вспомнить, как было раньше, жаловались на то, что не хватает автобусов. Теперь автобусов хватает, нам не хватает водителей», — сообщил Алексей Беспрозванных.



Он также отметил, что поставлена задача в течение полугода справиться с набором необходимого количества водителей. «Мы видим, что город уже сегодня повышает зарплаты водителям, создает специальные социальные пакеты, работает над обеспечением жилья для водителей и занимается привлечением специалистов из других регионов России», — подчеркнул он.