Шадаев: Минцифры пока не планирует отключать почты Gmail от Госуслуг

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Министерство цифрового развития России пока не намерено отключать аккаунты пользователей «Госуслуг», привязанные к почте Gmail. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

«Пока не планируем», — сообщил Шадаев, отвечая на вопрос о возможной блокировке таких аккаунтов.

С декабря 2023 года в России действуют поправки, ограничивающие возможность регистрации пользователей на российских ресурсах через иностранные сервисы Google и Apple ID. Ранее также сообщалось, что портал «Госуслуги» начал отправлять пользователям уведомления с просьбой сменить адрес электронной почты с доменом @gmail.com, указанный в профиле, на любой другой. Такая просьба связана с недавним решением компании Google ограничить использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. «Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — указывается в сообщении портала.

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