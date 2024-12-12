Шадаев: Минцифры пока не планирует отключать почты Gmail от Госуслуг

Министерство цифрового развития России пока не намерено отключать аккаунты пользователей «Госуслуг», привязанные к почте Gmail. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

«Пока не планируем», — сообщил Шадаев, отвечая на вопрос о возможной блокировке таких аккаунтов.