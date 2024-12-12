Шадаев: Минцифры пока не планирует отключать почты Gmail от Госуслуг

Министерство цифрового развития России пока не намерено отключать аккаунты пользователей «Госуслуг», привязанные к почте Gmail. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
«Пока не планируем», — сообщил Шадаев, отвечая на вопрос о возможной блокировке таких аккаунтов.С декабря 2023 года в России действуют поправки, ограничивающие возможность регистрации пользователей на российских ресурсах через иностранные сервисы Google и Apple ID. Ранее также сообщалось, что портал «Госуслуги» начал отправлять пользователям уведомления с просьбой сменить адрес электронной почты с доменом @gmail.com, указанный в профиле, на любой другой. Такая просьба связана с недавним решением компании Google ограничить использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. «Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — указывается в сообщении портала.