В Советске установили бюст Николая Карамзина (фото)

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В Советске на территории парка Якобсруэ установили бюст Николая Карамзина, одобренный в начале июля этого года Советом по культуре при губернаторе региона, сообщили «Новому Калининграду» очевидцы.

Бюст русского писателя и историка Карамзина (его автором выступил калининградский скульптор Ованнес Минасян) установили на месте, где ранее находился бюст городского советника Адольфа Хайденрайха (сына основателя парка Якобсруэ), утраченный в послевоенные годы. В октябре в парке подготовили полуротонду под бюст.

Ранее в пресс-службе правительства области сообщали, что проект скульптуры представил глава администрации Советского городского округа Евгений Макаров. Сам бюст должен быть выполнен из искусственного камня, высота которого будет в диапазоне 55-85 сантиметров.

Фото предоставлены очевидцем

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