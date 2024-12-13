Эксперты — о застройке Острова: «Красивая концепция осталась лишь на картинках»

Остров Октябрьский в Калининграде представляет собой лишь «проект планировки с пятнами кварталов», а многие застройщики, реализуя свои проекты, «идут по пути наименьшего сопротивления». Об этом в интервью «Новому Калининграду» сообщили архитекторы Игорь Идиатулин и Александр Кубасов, представляющие калининградскую «Архитектурную мастерскую 4+».



В частности, Александр Кубасов рассказал, что изначально «высокая планка качества архитектуры» была задана проектами бюро Snøhetta и «Меганом», спроектировавшими здания филиала Большого театра и филиала Третьяковской галереи, и поддерживать этот уровень можно было бы в том случае, если бы появился мастер-план, а также «пространственная модель застройки с учётом высотных параметров участков, заложенных в проекте планировки». Однако, как уверяет Кубасов, подрядчики, получая участок, застраивают его башнями «с нарезкой типовых этажей».

«Следуя по этому пути, сложно достичь разнообразной и гармоничной городской среды», — считает архитектор.

Коллега Кубасова Игорь Идиатулин напоминает, что проект застройки Острова был выполнен «Стрелкой» (московская консалтинговая компания, оказывающая услуги в области городского развития — прим. «Нового Калининграда»).

«Это был хороший проект, — рассказывает архитектор. — На его основе был разработан проект планировки. Кварталы были переменной этажности. Основная застройка — 7−8 этажей с включением высотных акцентов. Это была комфортная среда. Но в итоге высотные параметры выросли до 26 этажей. Ширина улиц увеличилась, и сегодня говорить о какой-то комфортной городской среде уже сложно. Это, безусловно, расстраивает, потому что у нас была хорошая возможность с общим пониманием конечного результата учесть все ошибки, допущенные ранее при проектировании крупных микрорайонов, планомерно развивать территорию и по ходу развития вносить коррективы в зависимости от обстоятельств, если они необходимы. Но вместо того, чтобы их учесть, мы опять наступаем на одни и те же грабли. Это касается и сетей, и транспорта, и концепции в целом. Этих проблем можно было бы избежать, если бы „Стрелка“ не ограничилась концепцией, а довела бы работу до логического завершения — проекта планировки. Возможно, к разработке концепции нужно было бы привлечь местных специалистов, знакомых с нашими российскими нормативами, а так потерялась преемственность в принятии решений и красивая концепция осталась лишь на картинках».