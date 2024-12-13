Остановки и платформы КЖД с «километрами» сменили свои названия

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На Калининградской железной дороге (КЖД) прошло переименование остановочных пунктов и платформ. Для удобства пассажиров остановки, ранее обозначавшиеся по километровым расстояниям, получили наименования, привязанные к расположенным рядом населённым пунктам или природным объектам, сообщает пресс-служба КЖД.

На участке «Калининград-Южный — Зеленоградск» остановка «7-й километр» переименована в «Дорожный». «20-й километр» на участке «Калининград-Южный — Светлогорск-2» (через Переславское) переименовали в «Берёзовая». Изменения коснулись и Багратионовского направления — «4-й километр» и «18-й километр» теперь носят названия «Ангарская» и «Хуторская» соответственно.

На участке «Калининград-Южный — Балтийск» своё название на «Кострово» сменила остановка «29-й километр». На Мамоновском направлении были переименованы три остановки — «1305-й километр», «1307-й километр» и «1312-й километр». Теперь они носят названия «Калининградец», «Мушкино» и «Ново-Московское» соответственно.

Новые указатели уже установлены на всех остановочных пунктах, уточнили в КЖД.


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