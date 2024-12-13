Игорь Идиатулин: Калининграду нужен инструмент градостроительного планирования

Игорь Идиатулин: Калининграду нужен инструмент градостроительного планирования
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининграду необходимо вернуть инструмент градостроительного планирования, а главным архитекторам города и области стоит вернуть полномочия, чтобы областной центр не развивался хаотично. Такое мнение в интервью «Новому Калининграду» высказал архитектор Игорь Идиатулин, представляющий «Архитектурную мастерскую 4+». На примере острова Октябрьского Идиатулин разобрал проблемы, с которыми сталкиваются власти, разрешая ту или иную застройку.

«У главных архитекторов области и города, по сути, нет полномочий. Главный архитектор области должен быть как минимум заместителем министра градостроительной политики, а, может, и министром. „Корпорация развития“ — это же не архитектурное бюро, — заявил Идиатулин. — Это, скорее, инструмент реализации, а на данном этапе нужен инструмент градостроительного планирования, в первую очередь концептуального. Таким инструментом было бюро „Сердце города“ когда-то. Если отмотать назад и посмотреть на уровень организации процессов и результаты, то с уверенностью можно сказать, что это то, что нужно по Острову сейчас. Возвращаясь к главным архитекторам, их необходимо наделить полномочиями, расширить штат профильными специалистами, в первую очередь архитекторами, как на постоянной, так и на консультативной основе. Чтобы они не проверкой паспортов фасадов занимались, а стратегией развития города и области, градостроительными вопросами. Их знания и опыт вполне позволяют это делать».

Идиатулин отметил, что пригласить архитекторов во власть должны сами региональные власти.

«К примеру, губернатор должен сказать: „Ребята, смотрите, у нас есть министерство градостроительной политики, нам в этом министерстве нужен архитектор, чтобы мы начали заниматься градостроительной политикой“, — продолжил эксперт. — Архитекторы в министерстве могут привлекать к совместной работе представителей Союза архитекторов, экспертный совет при КОСАР, специалистов смежных специальностей: историков, культурологов, журналистов, социологов, гражданских активистов. Необходимо продолжить и всячески развивать практику проведения архитектурных конкурсов на проектирование уникальных объектов и застройку ответственных участков в городе и области. Касаемо конкурсов, важна финансовая составляющая. Ведь результат останется на столетия, и экономить на данном этапе ни в коем случае нельзя».

Ранее архитектор Александр Башин в интервью «Новому Калининграду» рассказал, что «недодуманные правила землепользования — это вопрос к министерству градостроительной политики».

«Ограничение полномочий главного архитектора привело к такому результату, — рассказывал Башин. — Необходимо вернуть полномочия и соединить, как это было всегда, должности министра градостроительной политики и главного архитектора. Если не устраивает этот главный архитектор, возьмите другого, привезите. В мире очень много архитекторов. Пригласите из Москвы, из Петербурга... Почему в Москве всё правильно происходит? Там никто главного архитектора не обвиняет, всё там весьма строго, конструктивно и результативно в последние 10-15 лет. И Москва расцветает», — пояснял он.

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