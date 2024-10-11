Эксперт: плотная застройка Светлогорска стала возможна из-за непродуманных ПЗЗ

Появление двух кварталов высокой плотности на месте гостиниц «Балтика» и «Русь» в Светлогорске стало возможно из-за непродуманных правил землепользования и застройки. Такое мнение в интервью «Новому Калининграду» высказал бывший главный архитектор Калининграда и области Александр Башин. По его словам, инвестор (застройку проводят компании «Шеф-повар» и «Специализированный застройщик «ИНЭКО ГДС» Александра Качановича) соблюдает все правила, которые ему установлены в ПЗЗ, но результат всё равно не устраивает жителей, так как застройка выходит громоздкой.



«Формально он выполнил все требования, — объясняет Башин на примере „Руси“. — С точки зрения законодательства, к нему вопросов нет. Но он, конечно, массу зданий увеличил. Периметр здания больше 100 метров получился, что не характерно для Светлогорска. Светлогорск — это всё-таки точечные здания. Важна не только высота здания, но и размер имеет значение и типология застройки. Размерность по высоте сохранена, принцип размещения сохранен. Но этот фасад надо было порезать на три части, тогда он был бы более-менее пропорционален».

По «Балтике», как уверяет архитектор, вышло то же самое.

«Это большой квартал, но для центра Светлогорска квартал, как тип застройки, не характерен, — продолжает Башин. — Но и тут застройщик выполнил все требования. Перед законом он чист, потому что в ПЗЗ не было прописано, что каждый дом должен быть не шире, допустим, 25 метров. Конечно, это всё задачи главного архитектора и министерства градостроительной политики, потому что все полномочия сейчас у правительства. Они должны в этом серьёзно разбираться, потому что это важно.

Идея, которая закладывалась в Светлогорске изначально — это дома для отдыха между деревьями и не выше деревьев. Да, есть экономическое развитие, есть рост спроса на апартаменты, на гостиницы. Но принципы должны соблюдаться. Нужно, чтобы город рос и развивался и новые проекты реализовывались, но принципы проектирования должны быть сформированы с учетом исторического контекста. Заказчики принимают эти нормативы, они ведь не спорят. Тот же Качанович сделал 5 этажей, потому что было написано 5 этажей. Какие вопросы к нему? К архитектору какие вопросы, если в правилах не было обозначено ограничение по длине зданий?»

Александр Башин добавляет, что «недодуманные правила землепользования — это вопрос к министерству градостроительной политики, и тут не надо искать каких-то заговоров».

«Ограничение полномочий главного архитектора привело к такому результату. Необходимо вернуть полномочия и соединить, как это было всегда, должности министра градостроительной политики и главного архитектора. Если не устраивает этот главный архитектор, возьмите другого, привезите. В мире очень много архитекторов. Пригласите из Москвы, из Петербурга... Почему в Москве всё правильно происходит? Там никто главного архитектора не обвиняет, всё там весьма строго, конструктивно и результативно в последние 10-15 лет. И Москва расцветает», — заключил он.