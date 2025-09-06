Скворцова: российская вакцина против рака готова к клиническому применению

Медицина

Российская вакцина против рака успешно прошла доклинические исследования и будет готова к применению, как только получит разрешение. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, пишет «Интерфакс».

«В конце лета 2025 года мы подали документы в министерство здравоохранения с целью получить разрешение на клиническое применение данной вакцины. Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования (...) Вакцина готова к применению, ждем разрешения», — сообщила Скворцова.

Она уточнила, что в ходе исследования была доказана безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокая эффективность в части уменьшения размеров и замедления роста опухоли и повышения выживаемости пациентов.

«Планируется начать применение с колоректального рака. Параллельно у нас в продвинутой стадии вакцина еще на две локации. Это глиобластома — одна из самых злокачественных опухолей, забарьерные опухоли которой находятся за гематоэнцефалическим барьером в структуре головного мозга, а также особые виды меланомы. Не только как рак кожи, но и меланома оболочек глаза. Очень страшное, быстро прогрессирующее заболевание. Поэтому эти локации будут следующими», — пояснила Скворцова.

Напомним, ранее главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн высказал мнение, что пациенты должны получать вакцину против рака бесплатно, а государство — взять на себя все расходы. «Мы думаем, что это не будет лекарством для избранных. Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. руб. должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно»,— сказал онколог.

