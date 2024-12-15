Беспрозванных выделил 18 млн руб. на проведение «Зимних каникул на Балтике»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выделил 18,3 млн руб. на проведение фестиваля искусств «Зимние каникулы на Балтике». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Фестиваль проведут в период с 24 декабря 2024 года по 8 января 2025. Средства выделяются ГБУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ».В 2023 году экс-губернатор Антон Алиханов выделил на проведение фестиваля из резервного фонда 25,9 млн руб. Тогда министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказывал, что «Зимние каникулы на Балтике» дополняют концерты и мероприятия, которые традиционно проводятся в Калининграде.