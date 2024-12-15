Беспрозванных выделил 18 млн руб. на проведение «Зимних каникул на Балтике»

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выделил 18,3 млн руб. на проведение фестиваля искусств «Зимние каникулы на Балтике». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Фестиваль проведут в период с 24 декабря 2024 года по 8 января 2025. Средства выделяются ГБУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ».

В 2023 году экс-губернатор Антон Алиханов выделил на проведение фестиваля из резервного фонда 25,9 млн руб. Тогда министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказывал, что «Зимние каникулы на Балтике» дополняют концерты и мероприятия, которые традиционно проводятся в Калининграде.

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