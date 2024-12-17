Ермак: на мероприятия «Зимних каникул на Балтике» пригласят детей участников СВО

По 100 билетов на каждое мероприятие фестиваля искусств «Зимние каникулы на Балтике» (6+) планируют передать детям участников СВО. Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире Центра управления регионом.

«Мы будем передавать билеты в министерство социальной политики, а они уже будут по своим каналам их распространять. <...> В один из дней все мастер-классы будут только для детей участников СВО», — сказал Ермак.

Дети участников спецоперации, по словам министра, также смогут побывать на губернаторской ёлке, которая состоится 25 декабря (0+).

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выделил 18,3 млн руб. на проведение фестиваля искусств «Зимние каникулы на Балтике». Он пройдёт с 24 декабря 2024 года по 8 января 2025. За время фестиваля в Кафедральном соборе состоятся пять показов спектакля «Рождественские истории», а в «Доме молодёжи» на протяжении всех новогодних каникул будут проходить детские мастер-классы. 25 декабря на сцене Драмтеатра труппа арт-центра «Сен-Мишель» из Санкт-Петербурга представит балет «Спящая красавица» (6+).