Погода в Калининграде 16 декабря

Днём в понедельник, 16 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +9°C. Атмосферное давление — 753 мм, ветер западный, 8 м/с. Вероятность осадков — 68%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +8°C. На востоке области +7°C, на всей территории региона небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, небольшой дождь. Температура утром +10°С, днём +9°С, вечером +8°C. Влажность составит 92%.

МЧС предупреждает, что 16 декабря ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 25-29 м/с. По юго-востоку и югу Балтики прогнозируют усиление западного, северо-западного ветра до 30-32 м/с.