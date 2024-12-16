Погода в Калининграде 16 декабря

Днём в понедельник, 16 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +9°C. Атмосферное давление — 753 мм, ветер западный, 8 м/с. Вероятность осадков — 68%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +8°C. На востоке области +7°C, на всей территории региона небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, небольшой дождь. Температура утром +10°С, днём +9°С, вечером +8°C. Влажность составит 92%.
МЧС предупреждает, что 16 декабря ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 25-29 м/с. По юго-востоку и югу Балтики прогнозируют усиление западного, северо-западного ветра до 30-32 м/с.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «В ближайшие 2-3 часа (8-10 утра) будьте предельно аккуратны: ожидается пик ветрового воздействия: порывы в прибрежных районах могут достигать 25-28 м/с, в Калининграде и области до 20-25 м/с, при прохождении линии холодного фронта с осадками (дождь/крупа) около 9-10 утра по всей области вероятны шквалы свыше 26-28 м/с. После полудня буйство стихии уменьшится: осадки прекратятся и начнётся ослабление ветра, уже к обеду порывы не превысят 18-23 м/с (преимущественно на побережье), температура снизится до +5...+8°С, возможны прояснения. Поздним вечером (21–23ч) вновь начнутся дожди».