Облвласти ожидают увеличения туристического потока в регион в 2025 году

Облвласти ожидают увеличения туристического потока в регион в 2025 году
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Власти ожидают увеличения туристического потока в Калининградской области в 2025 году. Об этом в прямом эфире «Центра управления регионом» 16 декабря заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Чиновник отметил, что популярность Калининградской области продолжает расти. Министр рассказал, что турпоток в 2024 году по предварительным оценкам составит 2,3 млн человек. В следующем году власти ожидают увеличение числа туристов в регионе на несколько процентов.

«Мы понимаем, что сильного роста, если кардинально ситуация с аэропортом не изменится, ожидать не стоит: пропускная способность имеет свои определённые ограничения. Понятно, что есть ещё ресурс железной дороги определённый, но думаем, что где-то [на] 8-9% мы ещё прирастём — уже очень хороший результат [от] этого года», — рассказал об ожиданиях Ермак.

В сентябре министр по культуре и туризму заявил, что Калининградская область без ущерба для сервиса и инфраструктуры в настоящее время может принимать 4 млн туристов в год. При этом Ермак обратил внимание, что в регионе «ещё пока далеко даже не приблизились к этой цифре».

Министр также рассказал, что в Калининградской области не будут вводить курортный сбор в связи с тем, что его эксперимент в других регионах России закончен. Деньги от него шли на развитие туристической сферы, например, вкладывались в городскую среду или в создание турмаршрутов. По словам Ермака, курортный сбор нельзя путать с туристическим налогом, который взимается с отелей, где проживают приехавшие. Гостиничные комплексы могут добавлять его к стоимости размещения. Средства, собранные с турналога, остаются внутри муниципалитетов.

«Здесь ситуация в том, что деньги, которые поступают от туристического налога, — они просто попадают в бюджет муниципалитета. Муниципалитет сам принимает решение, куда он потратит эти деньги. Это не обязательно будет туристическая инфраструктура, это могут быть больницы, школы, тротуар, организация вывоза мусора. совершенно неважно, куда эти деньги пойдут. Как я уже сказал, они не окрашены этим словом „туристический“. Это деньги муниципалитета, он будет ими распоряжаться самостоятельно», — пояснил Андрей Ермак.

Напомним, ранее о введении с 1 января 2025 года туристического налога сообщили власти Светлогорска, Зеленоградска, Калининграда, Советска и Балтийска. Ставка в этих городах также составит 1% от стоимости проживания в отеле или гостинице. С 2025 и до 2029 года она будет увеличиваться на 1% ежегодно.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter