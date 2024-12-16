В Калининградской области планируют оборудовать «тихие пляжи»

К следующему летнему сезону в Калининградской области планируют оборудовать так называемые «тихие пляжи». Их главная особенность — отсутствие музыки, рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире Центра управления регионом в понедельник, 16 декабря.

Тему поднял один из жителей области, поинтересовавшись, нельзя ли запретить включать музыку на пляжах на законодательном уровне. «Нет, официально запретить нельзя», — ответил министр, напомнив о временных рамках закона о тишине. Он также сообщил о том, что пляжей в Калининградской области «будет в следующем сезоне гораздо больше», в том числе и «тихих».

«Предприниматели увидели, что организовать пляж без музыки — тоже может быть очень востребованное направление. Будут такие „тихие пляжи“. Я предлагаю отдыхать на них. Они тоже будут благоустроены, всё там будет классно сделано с точки зрения инфраструктуры, шезлонгов, кабинок для переодевания, фонтанчиков для того, чтобы помыть ноги. Всё это тоже будет», — рассказал Ермак.

Турпоток в Калининградскую область в 2024 году, по предварительным оценкам, составит 2,3 млн человек. В следующем году власти ожидают увеличения числа туристов в регионе на несколько процентов.