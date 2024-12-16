Правительство утвердило эксперимент по онлайн-продаже субсидированных билетов

С 1 января по 1 июля 2025 года в России пройдёт эксперимент по онлайн-продаже билетов отдельным категориям граждан, которые участвуют в программе субсидированных авиаперевозок. В их числе — жители Калининградской области и студенты калининградских вузов. Соответствующее постановление размещено на сайте Правительства.

В рамках эксперимента будут протестированы механизмы и технологии электронного подтверждения прав пассажира на билет по специальному тарифу. Для этого планируется обеспечить взаимодействие информационной системы «Портал субсидированных перевозок» и автоматизированной системы управления льготными и субсидированными перевозками с цифровыми платформами органов власти и Фонда пенсионного и социального страхования.

В результате эксперимента планируется создать специальный цифровой сервис, обеспечивающий проверку права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени. Предполагается, что это позволит упростить процедуру покупки билетов для льготников и снизит время на проверку отчётности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.

Напомним, что во время прямой линии губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что субсидированные билеты отсутствуют в продаже несмотря на то, что средства на реализацию программы есть. По состоянию на 16 декабря субсидированные билеты на 2025 год отсутствуют.