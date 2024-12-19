Мэрия: первые «кантовские» люки появятся в Калининграде до конца 2024 года (фото)

Мэрия: первые «кантовские» люки появятся в Калининграде до конца 2024 года (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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До конца 2024 года в Калининграде заменят пять старых канализационных люков на новые дизайнерские. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в комитете городского развития и цифровизации.

В комитете отметили, что дизайнерские люки решено было заказать в рамках проведения в Калининграде мероприятий по внедрению туркода.

«Комитетом у студии Pictorica была заказана разработка дизайна. В итоге студией разработано около 20 типов люков, — пояснили представители мэрии города. — Совместным решением с представителями экспертного сообщества было выбрано шесть вариантов люков: „Русалка с горном“, „Пеликан, средневековый орнамент“, „Каштан“, „Сом с аквалангистом“, „Карта Калининграда“, „Изображение И. Канта в профиль“».

Далее, как уточнили представители горадминистрации, муниципальное предприятие «Гидротхеник» заказало у черняховской компании «Дар-Лит» изготовление 30 чугунных люков (по 5 штук каждого вида). Предварительно сотрудники «Гидротехника» получили от мэрии карту районов потенциального размещения люков с учетом туристического потока.

«До конца 2024 года МКУ „Гидротехник“ планирует размещение 5 люков на городских территориях. В настоящее время определено 1 место размещения люка (ДС Юность), все варианты согласовываются в рабочем порядке», — добавили в комитете.

О том, что для Калининграда изготовили первую партию дизайнерских чугунных крышек для канализационных люков (в том числе с цитатами Канта), «Новый Калининград» сообщал 16 декабря. Во вторник глава администрации города Елена Дятлова пообещала выяснить, почему в год 300-летия Иммануила Канта на улицах Калининграда так и не появились ранее изготовленные люки с цитатами философа.

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