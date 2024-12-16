ЦУР: три министерства имеют неудовлетворительные ответы на обращения жителей

Три министерства Калининградской области, а также одна из служб имеют неудовлетворительные оценки ответов на обращения жителей. Об этом на оперативном совещании правительства Калининградской области 16 декабря заявила руководитель Центра управления регионом Кристина Русавская.

Она рассказала, что топ-5 тем за период с середины ноября по середину декабря составили вопросы по состоянию дорог, ЖКХ, здравоохранению, транспорту и благоустройству. При этом вопросы касательно Специальной военной операции оказались на шестом месте по количеству обращений.

«По части качества ответов сохраняется проблема с предоставлением неполных и формальных ответов, а также неуместных уточнений у пользователей. <...> Так, например, были выявлены два обращения в министерство развития инфраструктуры и по одному в остальных министерствах, помеченных на слайде красным (министерства здравоохранения и образования Калининградской области, а также Служба ветеринарии региона — прим. „Нового Калининграда“). По части нарушений сроков ответов фиксируется небольшое отставание в пределах одного часа, тем не менее статистика это учитывает», — рассказала Русавская.

Изображение: скриншот трансляции оперативного совещания правительства Калининградской области

Руководитель ЦУРа представила инфографику, из которой следовало, что неудовлетворительные ответы за последний месяц предоставляли также администрации Калининграда, Полесска, Багратионовска, Правдинска и Нестерова. При этом ответы от администрации областного центра были помечены в столбце «недостоверные / несоблюдение обещаний». Помимо Калининграда, такой маркер стоял напротив полесской администрации.