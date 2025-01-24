Туроператор: в Калининграде уже ощущается дефицит мест в отелях на лето

В Калининграде уже ощущается дефицит мест в пляжных отелях на июнь-август. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу национального туроператора «Алеан».



По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, после разлива мазута в Анапе число новых бронирований там сократилось вдвое. «Общая динамика в Краснодарском крае стала на 5% хуже, чем годом ранее»,— уточнил эксперт и добавил: «Некоторые туристы бронируют альтернативные направления, на случай если ситуация не изменится. Путешественники ждут официальную информацию о завершении уборки мазута. Двойные бронирования создают сложности для туроператоров. Так не принято делать, так как это может создать проблемы в будущем, но из-за катастрофы мы идем навстречу клиентам».

«Продажи летних туров в Сочи и Геленджик сохраняются на уровне прошлого года. Положительная динамика наблюдается по курортам Крыма и Азовскому побережью Краснодарского края: число бронирований летних туров по этим направлениям выросло в два раза относительно прошлого года. Кроме того, вырос интерес к нечерноморским направлениям, таким как Дагестан, Калининградская область, Байкал, Алтай, Кавказские Минеральные Воды и Приморский край. Однако в Калининграде уже ощущается дефицит мест в пляжных отелях на июнь-август»,— рассказали представители компании «Алеан».

15 декабря два нефтяных танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Сейчас проводят работы по ликвидации последствий разлива топлива.