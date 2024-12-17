В Янтарном после реконструкции ввели в эксплуатацию берегозащитные сооружения (фото)

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Фото: страница администрации Янтарного городского округа в соцсети «ВКонтакте»

Власти Янтарного сообщили о вводе в эксплуатацию берегозащитных сооружений протяжённостью 350 метров. Информация размещена на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Конструкция представляет собой монолитную железобетонную откосно-ступенчатую стенку высотой 5,5 метра с примыкающей с обеих сторон каменной наброской высотой 3,5 метра.

«Объект полностью реконструировали для защиты от штормов соседних участков и строительства новых очистных сооружений в Янтарном», — сообщили представители муниципалитета.

Подрядчик приступил к реконструкции очистных сооружений в Янтарном в мае 2024 года. На работы выделили более 507 млн рублей. Контракт власти заключили с АО «Стройтрансгаз». В сентябре власти сообщили о завершение подготовительных работ.

Проект строительства канализационных очистных в Янтарном был готов осенью 2022 года. На него было получено три отрицательных заключения экспертизы, в результате чего пришлось изменить технологию очистки. Нынешние сооружения в Янтарном не справляются со своей задачей, и основной объём стоков попадает в Балтийское море. Экс-губернатор Николай Цуканов обещал в отчёте о своей работе за 2014 год, что очистные сооружения в посёлке будут построены в 2016-2017 годах.

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