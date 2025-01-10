Лютаревич: проверка не выявила бактерий ботулизма в шпротах «За родину»

Лютаревич: проверка не выявила бактерий ботулизма в шпротах «За родину»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

Специализированные лаборатории Роспотребнадзора в Подмосковье и Калининградской области провели микробиологические исследования консервов «Шпроты в масле» производства ГК «За Родину» и не нашли в них токсина ботулизма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета директоров Сергея Лютаревича.

«Специалисты не выявили в шпротах, что были произведены в сентябре 2024 года, бактерии Clostridium botulinum. Консервы безопасны полностью, отвечают всем стандартам качества и техническим регламентам, а в нашем случае — ГОСТу 280-2021», — сказал Лютаревич.

Он отметил, что на заводе не сомневались, что «итоги лабораторных исследований будут именно такими». В шпротах в растительном масле, по его словам, бактерии Clostridium botulinum «быть не может в принципе: токсин погибает при температуре 120 °C и времени стерилизации 30 минут». На производстве действует формула стерилизации, при которой консервы проходят обработку в течение 60 минут при температуре 120°C, уточнил он.

«Сейчас наша главная задача — совместно с надзорными и правоохранительными органами выяснить все обстоятельства происшествия и обеспечить максимальную защиту наших потребителей от недобросовестных продавцов и, возможно, фальсификата», — добавил Лютаревич.

Ранее консервы калининградского рыбного завода «За Родину» назвали источником ботулизма в Екатеринбурге. Заразились две совершеннолетние девушки, купившие банку на мини-рынке возле одного из екатеринбургских домов культуры. Шпроты были произведены 13 сентября 2024 года.

Экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов опубликовал видео, где он продегустировал шпроты «За Родину» из «злосчастной партии». По итогам дегустации он призвал поддержать калининградского производителя, купив по банке шпротов, и поднял тост «За Родину». Во время своей прямой линии глава администрации Елена Дятлова также поделилась рецептом блюда для своего новогоднего стола, в состав которого вошли шпроты «За Родину».

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