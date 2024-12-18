Облвласти: программа переселения из аварийного жилья в регионе завершена

Облвласти: программа переселения из аварийного жилья в регионе завершена
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининградской области досрочно завершили программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Под действие проекта попало почти 200 домов. Об этом заявила пресс-служба регионального правительства.

Власти подчеркнули, что расселили почти 54 тыс. кв. м. жилья. В Калининградской области участие в региональной программе приняли 17 муниципалитетов. Она завершилась досрочно с опережением на год. Власти предлагали переселенцам выплату возмещений, а также квартиры на первичном и вторичном рынках.

«Благодаря взаимодействию с муниципальными образованиями с 2019 года было расселено 193 аварийных многоквартирных дома — это более трёх с половиной тысяч человек. В дальнейшем мы будем продолжать эту значимую работу, обеспечивая наших граждан комфортными условиями для жизни», — приводит пресс-служба правительства слова губернатора Алексея Беспрозванных.

О планах властей Калининградской области досрочно завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, стало известно в марте 2024 года. Министра строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз отмечал, что вместо 1 сентября 2025 года проект собирались реализовать до 1 сентября 2024 года.

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