В Калининград прибыли два троллейбуса «Транс-Альфа» (фото)

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В Калининград 19 декабря прибыли два троллейбуса с автономным ходом «Транс-Альфа». Об этом сообщил «Калининград-Гортранс» в своём телеграм-канале.

Сейчас специалисты предприятия проводят работу по техническому осмотру и приёмке новых троллейбусов. После прохождения необходимых процедур транспорт выйдет на маршруты.

В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254». В октябре 2024 определили поставщика еще двух новых троллейбусов. Им стало вологодское ООО «Торговый дом Транс-Альфа». По обоим контрактам транспорт должен был быть поставлен с 15 ноября до 15 декабря 2024 года.

В Калининград в ноябре первую часть троллейбусов «Синара» отправили паромом. Губернатор Алексей Беспрозванных тогда же пообещал, что на улицах города их увидят в декабре. 30 ноября стало известно, что в Калининград прибыли четыре новых троллейбуса.

Фото: «Калининград-Гортранс»

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