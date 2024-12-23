В «Калининград-ГорТрансе» рассказали, когда выйдут на маршруты новые троллейбусы

Приёмку новых троллейбусов в Калининграде планируют продолжить до 24 декабря. Об этом сообщили представители администрации Калининграда в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на АО «Калининград-ГорТранс».

«Троллейбусы доставлены, с 16 по 24 декабря продолжится приёмка, в том числе уже идут и „натурные испытания“, т.е. обкатка троллейбусов по маршрутам. После этого предстоит оформление на баланс предприятия, оформление ОСАГО, ОСГОП, регистрация в системе ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

19 декабря в Калининград прибыли два троллейбуса с автономным ходом «Транс-Альфа». Поставщика определили в октябре 2024 года. Им стало вологодское ООО «Торговый дом Транс-Альфа».

В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254». Первую часть отправили в Калининград паромом. Губернатор Алексей Беспрозванных тогда же пообещал, что на улицах города их увидят в декабре. 30 ноября стало известно, что в Калининград прибыли четыре новых троллейбуса.