На капелле Святого Адальберта в Калининграде включили архитектурную подсветку (фото)

В Калининграде на капелле Святого Адальберта в Калининграде смонтировали и включили архитектурную подсветку. Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы, приславшие фото объекта.

Руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что подсветка была оборудована за счёт субсидии из областного бюджета, которая составила 8,9 млн рублей.

«Ранее выделялись деньги, поэтому и было принято решение, почему бы и подсветку не сделать», — пояснил Маслов.

Напомним, что субсидию Калининградская епархия РПЦ получила из средств резервного фонда регионального правительства в начале июня этого года. Соответствующее распоряжение об этом подписал Алексей Беспрозванных, который на тот момент был врио губернатора 4 июня. Деньги также пошли на ремонт интерьеров исторического здания.

Фото предоставлено очевидцем

Основные работы по сохранению капеллы Святого Адальберта завершились еще в феврале этого года. Власти региона ранее выделяли на восстановление здания 12,4 млн рублей из резервного фонда области.

Во время Второй мировой войны кирха была повреждена, отмечается на сайте Prussia39. В послевоенные годы пристройку к ней разобрали на кирпич, основное помещение отдали под протезное предприятие.