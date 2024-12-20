Совфед одобрил запрет на приём в школы детей мигрантов без знания русского языка

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Совет Федерации одобрил закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Решение было принято в пятницу, 20 декабря, пишет «Интерфакс».

Согласно закону, «иностранные граждане принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории Российской Федерации, а при приёме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования также при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ».

Порядок проведения тестирования устанавливает министерство просвещения. Методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критериев оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, осуществляется Рособрнадзором.

«Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ», — говорится в законе.

О том, что в Госдуме готовится законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, стало известно в середине ноября. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, согласно результатам выборочной проверки знаний русского языка среди детей мигрантов, 41% учеников либо плохо знают язык, либо не знают его вовсе.

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