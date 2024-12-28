Путин запретил принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в субботу, 28 декабря.



Согласно закону, зачисление детей мигрантов на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. Дети, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных программ.

Кроме того, законом устанавливается, что дети мигрантов, незаконно находящиеся на территории России, не могут быть приняты в школу.

Отмечается, что Рособрнадзор будет выполнять методическое обеспечение проведения тестирования, организацию разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования.