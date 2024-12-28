Путин запретил принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка

Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в субботу, 28 декабря.
Согласно закону, зачисление детей мигрантов на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. Дети, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных программ.
Кроме того, законом устанавливается, что дети мигрантов, незаконно находящиеся на территории России, не могут быть приняты в школу.
Отмечается, что Рособрнадзор будет выполнять методическое обеспечение проведения тестирования, организацию разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования.О том, что в Госдуме готовится законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, стало известно в середине ноября. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, согласно результатам выборочной проверки знаний русского языка среди детей мигрантов, 41% учеников либо плохо знают язык, либо не знают его вовсе. 20 декабря Совет Федерации одобрил закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка.