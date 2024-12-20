Врачу-нейрохирургу из областной больницы отказали в восстановлении на работе

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Врачу-нейрохирургу из областной больницы отказали в восстановлении на работе

Уволенному из областной клинической больницы нейрохирургу Борису Фомину отказали в восстановлении на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского облсуда в своём телеграм-канале.

Фомин обосновал свои требования тем, что работал в КОКБ с 2009 года. Истец посчитал, что у работодателя отсутствовали правовые основания для расторжения договора и что процесс увольнения был нарушен. Помимо восстановления в должности, нейрохирург просил суд «признать незаконным заключение по обстоятельствам нарушения трудовой дисциплины».

«Выслушав лиц участвующих в деле, свидетелей, специалистов, заслушав заключение прокурора, исследовав все доказательства по делу в их совокупности, и дав им оценку, Центральный районный суд принял решение исковые требования Ф. оставить без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу», — говорится в сообщении Облсуда.

Напомним, в апреле стало известно об увольнении Бориса Фомина из областной клинической больницы. Трудовой договор разорвали по причине употребления медиком психоактивных веществ. Сам Фомин позже заявил, что считает результаты его медосвидетельствования сфабрикованными.

В поддержку нейрохирурга создали электронную петицию. Ее авторы требовали от регионального минздрава «разобраться в сложившейся ситуации и отменить приказ об увольнении» Бориса Фомина. Экс-губернатор Антон Алиханов заявил, что «у руководства были очень веские основания для увольнения».


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