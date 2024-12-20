Работу таможенного поста в Мамоново оптимизируют к новогодним праздникам (фото)

Работу таможенного поста в Мамоново оптимизируют к новогодним праздникам (фото)
Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни
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В связи с прогнозируемым сезонным увеличением транспортного потока из Польши в Калининградскую область на период новогодних праздников руководство таможни приняло превентивные меры по оптимизации работы пункта пропуска Мамоново-2. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Как уточняется, на таможенный пост направлены дополнительные сотрудники, выделена ещё одна полоса на линии въезда в РФ грузового транспорта для оформления легковых автомобилей, предусмотрена раздача образцов заполненных ПТД и чистых бланков на этапе въезда физических лиц в пункт пропуска для ускорения их заполнения.

За 11 месяцев 2024 года через ТП МАПП Мамоново-2 в обе стороны проследовало более 22 тыс. грузовых, 142 тыс. легковых авто и свыше 532 тыс. граждан.

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