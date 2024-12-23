Пассажиропоток из Польши в Калининградскую область вырос в декабре в 2,6 раза

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Пассажиропоток из Польши в Калининградскую область через автомобильные пункты пропуска вырос с 20 декабря в 2,6 раза. Такие данные приводит пресс-служба правительства Калининградской области.

«По информации Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, в целях обеспечения бесперебойного пропуска лиц и транспортных средств автомобильный пункт пропуска Багратионовск функционирует в реверсивном режиме, в автомобильном пункте пропуска Мамоново-2 (Гжехотки) предусмотрен пропуск легковых транспортных средств, в отношении которых таможенные процедуры проводятся в упрощённом порядке, по отдельной полосе», — говорится в сообщении.

«При пересечении государственной границы необходимо учитывать, что в результате неритмичной работы сопредельных пунктов пропуска на территории Республики Польша возникают очереди из транспортных средств, следующих на въезд в Российскую Федерацию», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, на таможенный пост в Мамоново были направлены дополнительные сотрудники. Кроме того, была выделена ещё одна полоса на линии въезда в РФ грузового транспорта для оформления легковых автомобилей, предусмотрена раздача образцов заполненных ПТД и чистых бланков на этапе въезда физических лиц в пункт пропуска для ускорения их заполнения.

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