Мишин: от смешанной системы выборов в Совет могут отказаться ещё в двух районах

От смешанной системы выборов в Окружной совет депутатов могут отказаться в пользу мажоритарной ещё в двух муниципалитетах региона. Об этом «Новому Калининграду» рассказал депутат Заксобрания, руководитель регионального отделения партии ЛДПР Евгений Мишин.

Политик напомнил, что сейчас в Зеленоградском округе проходит процедура перехода к мажоритарным выборам относительного большинства. Выражаясь языком в «политических кругах», парламентарий назвал это «перенарезкой». По его мнению, курортный муниципалитет не единственный, в избирательной системе которого могут произойти изменения.

«Мы уверены, что это случится, скорее всего, в Советске перед предстоящими в 2025 году выборами. Мы предполагаем, что это случится и в Гурьевском районе перед выборами 2026 года. В этой связи Калининградская область, не скажу в положительном ключе, пионер во всех этих технологиях. Сначала муниципальную реформу сильно пробили, на мой взгляд, от этого тоже получили много негативных моментов, особенно для отдалённых районов. Для них результаты этих преобразований — нам очевидно налицо — очень маленькое внимание к населению», — подчеркнул Мишин.

Депутат Заксобрания продолжил, что в районах региона необходима не только исполнительная власть как явление, но и система представительства, в задачи которой входит общение с населением, определение первостепенных запросов граждан и др. Более того, по мнению политика, наличие оппозиционных сил в районах Калининградской области важно с точки зрения внесения поправок в бюджет между первым и вторым чтениями законопроекта. Установление мажоритарной системы выборов бьёт именно по оппозиции, уверяет Мишин, тогда как «партии власти» это выгодно.

«Она хочет иметь максимальное представительство в Муниципальных советах. Это очень плохо. Мы все знаем, что одноголосые Советы всегда приводят к такому увяданию, к отсутствию другого мнения, к отсутствию свежей и альтернативной силы. <...> Я уверен: ни политологи, ни единый человек — никто не сможет сказать, какая же партия в тех или иных выборах в муниципалитетах [по смешанной системе] сильна, где реально есть доверие граждан к политической силе», — разъяснил глава ЛДПР. Политик также пояснил, что мажоритарная система по одномандатным округах даёт возможность пройти кандидатам, которые имеют личные интересы на пребывание в Советах.

Мишин также заявил, что члены ЛДПР в Окружных советах будут голосовать против внесения соответствующих поправок в устав муниципалитетов. Его партия выступает за сохранение действующей избирательной системы. По словам парламентария, если сейчас не выразить свой протест, то реформа в будущем затронет и региональное Законодательное собрание. Это не позволит кандидатам по партийным спискам «совершать хорошие дела и поддерживать действительно полезные инициативы от лица своей партии».

«Эти процедуры уже запущены, нет сомнений, что они будут завершены. В любом случае, мы готовы к конкурентной борьбе за избирателей. <...> У оппозиционных сил есть достойные кандидаты, есть достойная программа, есть хорошая поддержка партии со стороны населения. В связи с этим, наверное, принято такое решение. Хотя оно очень неожиданное для нас, абсолютно несвоевременное и бесперспективное», — резюмировал Евгений Мишин.