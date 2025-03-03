В Советске отказались от смешанной системы выборов в окружной Совет депутатов

В Советске отказались от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов в окружной Совет депутатов. Решение представительного органа опубликовано на официальном сайте.

Согласно новому документу, в Советске удваивают количество избирательных округов — до 20. Такое же количество депутатов будет представлено в местном Совете. Система выборов теперь будет мажоритарной. В документе также отмечается, что на 1 января 2025 года в Советском городском округе зарегистрировано 27 583 избирателя.

Новую избирательную систему в муниципалитете утвердили сроком на 10 лет. 10 избирательных округов мажоритарно-пропорциональной системы выборов, по которой сформировали действующий созыв представительного органа, утвердили в ноябре 2019-го. В нынешнем Совете депутатов Советского округа состоят также 20 членов. Главой муниципального образования является Григорий Соколовский.

Депутат Законодательного собрания Калининградской области, руководитель регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин в разговоре с «Новым Калининградом» заявил, что подобное решение бьёт в первую очередь по партиям. Когда кандидаты избираются по мажоритарной системе, на первый план выходят именно личности, харизма, а «присутствие партии практически ничтожно: партийный бренд не будет нести абсолютно никакой силы».

«Мы считаем, что здесь такая история не очень хорошая ввиду того, что это в целом усложняет проведение выборов, сильно затрудняет замену тех или иных мандатов в случае ухода депутатов. Это [будут теперь] дополнительные расходы институтов областных на проведение довыборов. Помимо этого здесь, конечно, индивидуальный подход, индивидуальное ведение избирательной кампании [для каждого кандидата]. Уже, наверное, будет достаточно сложно говорить о программных статьях той или иной политической силы», — подчеркнул Мишин.

Парламентарий заявил, что его партия будет участвовать в ближайших выбора в окружной Совет депутатов муниципалитета в 2025 году. В ЛДПР будут оценивать шансы каждого кандидата и формировать финансирование участников от политического объединения. При этом в политическом объединении позволят собственным кандидатам отходить от партийной программы, формируя свою.

«Я думаю, что каждый из наших кандидатов, который тот или иной район будет в Советске представлять, — а у нас есть такие люди, которые уже готовы это делать — в своих индивидуальных программах чуть-чуть отступят от общей партийной программы ЛДПР и, соответственно, будут стремительно общаться с жителями и стараться пройти в Совет», — продолжил лидер регионального отделения партии.

Евгений Мишин считает, что такими нововведениями упрощается борьба за мандаты для представителей «Единой России». При этом некоторые члены «партии власти» в других муниципалитетах сами выступают против этих изменений. По словам политика, для депутатов является честью представление своей партии в органах районного и регионального уровней.

«Представлять свою партию, свою программу — я считаю, это вполне достойно. Почему это делается — исключается данное право представителей той или иной политической силы — нам непонятно. Наверное, есть какие-то опасения в борьбе за мандаты путем избирательных списков, поэтому переходят все к мажоритарной системе. Политический ландшафт в Калининградской области меняется достаточно стремительно», — заключил глава ЛДПР. Он также дополнил, что подобное решение ожидается также в Гурьевском округе.