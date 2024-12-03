В Зеленоградске решили отказаться от смешанной системы выборов в окружной Совет

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Власти Зеленоградского округа приняли решение отказаться от смешанной системы выборов депутатов окружного Совета, предлагается формировать новый состав депутатского корпуса на основе мажоритарной схемы по одномандатным округам. Как сообщается в соцсетях Совета, 2 декабря прошли соответствующие публичные слушания по проекту внесения поправок в Устав округа.

«Проектом решения предлагается изменить установленную в округе систему муниципальных выборов, перейдя от смешанной мажоритарно-пропорциональной к мажоритарной системе относительного большинства по одномандатным избирательным округам. При этом общий состав представительного органа остается прежним — 20 депутатов», — сообщает Совет.

В течение установленного для слушаний срока письменные предложения от лиц, обладающих правом внесения предложений по проекту решения, в комиссию по их проведению не поступили.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний направлено в окружной Совет депутатов для рассмотрения на ближайшем заседании вопроса «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».

Выборы депутатов должны пройти в 2025 году. Напомним, во время прошлых выборов в 2020 году благодаря смешанной системе в состав Совета были избраны представители ЛДПР, КПРФ и партии «Родина».

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