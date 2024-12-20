КПРФ добивается установки памятника Сталину в Калининграде

КПРФ добивается установки памятника Сталину в Калининграде
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Представители калининградского отделения КПРФ обратились к губернатору Алексею Беспрозванных с просьбой одобрить установку памятника Иосифу Сталину в Калининграде. В обращении, подписанном руководителем фракции КПРФ в калининградском Заксобрании Максимом Булановым и подкреплённым 13 подписными листами, предлагается разместить монумент в парке Победы.

«Мысль у нас проста, следующий год у нас юбилейный, 80 лет Победы и 80 лет как образовался наш регион как административная единица РСФСР, — прокомментировал „Новому Калининграду“ смысл своего обращения к главе региона Буланов. — В этом большая заслуга Иосифа Виссарионовича. Не в Литву наша область тогда вошла, а именно в состав РСФСР».

Буланов напомнил, что в феврале 1953 года Иосиф Сталин был избран в депутаты Горсовета Калининграда, и заявил, что Калининградская область не должна отставать от других регионов России в части увековечения его памяти.

«У меня простое предложение к правительству области, — продолжил Буланов. — Создать рабочую группу из представителей партий, правительства и ветеранских организаций и эту тему обсуждать. Увековечить можно по-разному. Можно мемориальной доской на площади Победы, 1, например, где он был депутатом, пусть и небольшое время. У нас строятся новые улицы, можно в честь Сталина какую-то улицу назвать. Можно присмотреть место под установку памятника или бюста. Уверен, что у нас много скверов и парков без названия — можно и им имя Сталина присвоить. Мы готовы обсуждать».

Буланов отметил, что его партия пока не проводила опросов в регионе, чтобы изучить общественное мнение по поводу установки памятника.

«Конечно, этот опрос должен инициировать муниципалитет или областное правительство. Давайте спросим у наших граждан, нельзя это делать за спиной у наших жителей», — добавил представитель КПРФ.

В июне 2021 года «Левада-центр» (внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) подвёл итоги майского опроса населения. Среди самых выдающихся личностей в истории, по мнению россиян, тогда оказались Иосиф Сталин (39%), Владимир Ленин (30%), Александр Пушкин (23%), Пётр I (19%) и Владимир Путин (15%).

Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

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