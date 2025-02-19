Дятлова посчитала нецелесообразной установку памятника Сталину в Калининграде

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова посчитала нецелесообразной установку памятника Иосифу Сталину в городе. Ответ сити-менеджера опубликовало региональное отделение КПРФ на своём официальном сайте.

Документ поступил первому секретарю партии Максиму Буланову. В нём отмечается, что установка памятника историческим личностям носит цель сплочения общества и не должна приводить к конфликтам между общественными группами. При этом если в отношении личностей или событий есть общественное согласие, то увековечение памяти в таком случае допускается.

В ответе Дятлова привела несколько документов, принятых в СССР и России на государственном уровне и осуждающих культ личности и политические репрессии. Так, сити-менеджер отметила, что на основании одного из них в 1961 году в Калининграде Сталинградский район переименовали в Октябрьский, а одноимённый проспект — в проспект Мира. При этом в 1962 году в городе демонтировали памятник Иосифу Сталину. Дятлова продолжила тем, что период в истории страны с 1930 года до начала 1950-х признан в России «годами сталинских репрессий», а многолетний террор и преследование народов осуждены как несовместимые с идеей права и справедливости.

«В Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2015 № 1561-р, установлено, что в целях разработки и реализации эффективной государственной политики в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий, а также деятельного патриотизма идеология политического террора осуждается. <...> B связи с вышеизложенным установка памятника Сталину И.В. нецелесообразно», — говорится в ответе главы администрации Калининграда.

О планах установки памятника Сталину в декабре 2024 года рассказал первый секретарь регионального отделения КПРФ Максим Буланов. Он пояснил, что образование Калининградской области как субъекта РСФСР — «заслуга Иосифа Виссарионовича». Монумент руководителю СССР предлагалось открыть в парке Победы. Буланов также напомнил, что в феврале 1953 года Иосиф Сталин был избран в депутаты Горсовета Калининграда, и заявил, что Калининградская область не должна отставать от других регионов России в части увековечения его памяти.+

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