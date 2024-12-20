В Калининграде только четыре дома попросили ФКР оставить им керамическую черепицу

В Калининграде только четыре дома попросили ФКР оставить им керамическую черепицу
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде в течение 2024 года жители всего четырёх многоквартирных домов настояли на том, чтобы во время капремонта им не укладывали металлочерепицу, а отремонтировали керамическую кровлю. Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщили представители Фонда капремонта.

В ФКР добавили, что речь идёт о доме № 12 на улице Береговой, доме № 3 на улице Энгельса, а также домах № 7 и № 9 на улице Кропоткина.

«Собственники указанных многоквартирных домов компенсировали разницу цены использования керамической черепицы вместо металлической за счёт уплаты повышенных взносов на капитальный ремонт», — добавили в Фонде.

В конце ноября министерство строительства и ЖКХ региона сообщало, что замена кровли на керамическую черепицу при проведении капитального ремонта увеличивает стоимость работ, поэтому Фонд капремонта в основном использует металлическую черепицу.

«Качество металлочерепицы отвечает всем стандартам России, например, ГОСТ Р 58153-2018. Она полностью подходит для использования в нашем климате. Благодаря особенностям монтажа на поверхности минимальное количество стыков и материал отличается герметичностью. Новая керамическая черепица укладывается на объектах культурного наследия», — добавили в минстрое.

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