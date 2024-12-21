В Калининграде впервые перенесли детскую площадку из одного парка в другой (фото)

В Калининграде впервые перенесли детскую площадку из одного парка в другой (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде перевезли детскую площадку из парка имени Юрия Гагарина в Южный парк. В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» сообщили, что подобная операция прошла впервые. О том, что игровой комплекс не успел выработать свой ресурс, сообщил руководитель «Дирекции ландшафтных парков» Андрей Карачинов.

«У нас здесь была площадка, которая свой ресурс закончила, — пояснил Карачинов. — Мы ту площадку демонтировали и на ее место поставили новый комплекс из парка Гагарина, дали ему вторую жизнь. На наш взгляд, он здесь неплохо вписался».

Монтаж площадки подрядчик должен успеть до 24 декабря. Ему осталось лишь забетонировать лавочки, и отмыть и подкрасить игровое оборудование после транспортировки.

Так как покрытие на площадке будет песчаным, «Дирекции ландшафтных парков» глава администрации Елена Дятлова дала задание следить за ливневой решеткой, которая уже успела засориться.

На месте демонтированной площадки в парке Гагарина на текущий момент завершается монтаж новой детской площадки, которую горвласти считают самой высокой в России.

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