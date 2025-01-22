Вандалы пытались поджечь оборудование «космической» площадки в Калининграде

В новогодние праздники вандалы попытались повредить оборудование «космической» детской площадки, открывшейся в калининградском парке имени Юрия Гагарина в конце декабря. В мэрии города сообщили, что значительный ущерб подростки-злоумышленники причинить не успели.

«На качелях они пытались прыгать, поджигать их. Нам об этом сообщили местные жители. Вандалов остановили ЧОПовцы», — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь глава администрации города Елена Дятлова заявила, что руководителю Дирекции ландшафтных парков Андрею Карачинову была поставлена задача заключить контракт с частным охранным предприятием, которое будет круглосуточно охранять игровые элементы, установленные в парке.

Ранее власти Калининграда выделили на обустройство детской площадки в парке имени Гагарина 77,5 млн рублей. Победившая на аукционе компания «Техстрой Проект» согласилась построить площадку за 71, 6 млн рублей. В конце июля стало известно, что создание площадки поставлено на паузу.

На оборудованной территории площадью 1991 кв. метров сегодня размещён игровой комплекс «Планеты» с подсветкой, уличный гироскоп, площадка «Солнечная система», канатная дорога длиной более 20 метров, комплекс для развития координации движений «Волна», центрифуга, комплекс переговорных труб, качели, карусели, песочница и прочие игровые элементы. Проект благоустройства парка прошёл госэкспертизу в конце июля.