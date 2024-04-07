Просто космос: как выглядит детская площадка, которую считают самой высокой в России (фото)

В калининградском парке имени Юрия Гагарина смонтировали оборудование «космической» детской площадки. Работы там должны завершить к 24 декабря, и поэтому к новогодним праздником площадка, как уверяют горвласти, сможет принять первых посетителей. Пока там завершаются работы по укладке резинового покрытия, а также устанавливают часть второстепенных элементов. Что это за место, и насколько оно уже сейчас выделяется на фоне остальных детских площадок Калининграда и области, выяснял «Новый Калининград».

Ранее в парке Гагарина уже было установлено игровое оборудование. Учитывая, что оно до сих пор находится в неплохом состоянии, элементы демонтировали и перевезли на новое место — на территорию Южного парка, к жилому комплексу «Манхэттен» в Парковом переулке.

Новое же оборудование, которое было произведено в Челябинске, превосходит по масштабам все те площадки, которые ранее открывались на территории города.

«Это вторая подобная площадка в России, но с такой вот высокой башней первая, — сообщил руководитель „Дирекции ландшафтных парков“ Андрей Карачинов. — Похожая установлена в Обнинске, но с таким высоким элементом это первая в России. Самый высокий элемент 9,9 метра по верхнему уровню».

Карачинов отметил, что в плане безопасности тут всё продумано (соответствующий паспорт также имеется). Правда, только в том случае, если дети будут перемещаться внутри игровых элементов.

«На первых порах мы хотим поставить сюда оператора, так как стенды мало кто читает, — добавил Карачинов. — Они будут проводить работу, направлять детей правильно, объяснять родителям, как правильно пользоваться комплексом. Будем работать над безопасностью».

Следующим этапом развития парка, как добавил Карачинов, будет создание музея космоса под открытым небом. Параллельно с этим будет переделана входная группа парка.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова отметила, что по площадке была ранняя контрактация, однако к работам подрядчика допустили лишь тогда, когда всё оборудование прибыло в Калининград.

«Мы извлекли уроки из организации работ в Макс-Ашманн-парке, — пояснила Дятлова. — Помните, что у нас там было? Когда мы выключили контракт, вышел подрядчик, выкопал траншеи, разрыл парк полностью, а потом оказалось, что нет ни кабельной продукции, ни опор».

Глава добавила, что подрядчик взял на себя обязательство выполнить все работы под ключ до конца года.

«Мы понимаем, что это реально, потому что всё на площадке есть. Температурный режим позволяет нам сегодня укладывать резиновое покрытие и вести монтаж», — заключила она.

Ранее власти Калининграда выделили на обустройство детской площадки в парке имени Гагарина 77,5 млн рублей. Победившая на аукционе компания «Техстрой Проект» согласилась построить площадку за 71, 6 млн рублей. В конце июля стало известно, что создание площадки поставлено на паузу.

На оборудованной территории площадью 1991 кв. метров сегодня размещён игровой комплекс «Планеты» с подсветкой, уличный гироскоп, площадка «Солнечная система», канатная дорога длиной более 20 метров, комплекс для развития координации движений «Волна», центрифуга, комплекс переговорных труб, качели, карусели, песочница и прочие игровые элементы. Проект благоустройства парка прошёл госэкспертизу в конце июля.

В июне прошлого года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград