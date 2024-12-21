Елена Дятлова — о старте работ в Каштановом парке: «В 2025-26 годах закончим»

В Калининграде в зелёной зоне рядом с башней «Врангель» стартовали работы по благоустройству, обещанные ранее городскими властями. О том, что работы могут растянуться больше, чем на год, жителей предупредила глава администрации города Елена Дятлова.



«Мы говорили о том, что мы заходим на Каштановый парк в этом году, — заметила Дятлова во время пятничного выезда в парк Гагарина. — Продолжим мы его благоустраивать в 2025 году. Денежные средства на благоустройство Каштанового парка заложены. И мы те обещания, которые брали с собой, будем исполнять. На следующий год мы определились по территориям, которые у нас обязательно войдут в благоустройство. Мы будем его делать поэтапно».

Чиновница назвала работы в Каштановом парке «важной частью нашей стратегии развития города» и предупредила, что 12 месяцев подрядчикам для завершения работ не хватит.

«Мы за один год не закончим, в 2025-26 годах мы закончим работы в Каштановом парке», — пояснила Дятлова.

Напомним, что в том числе из-за старта работ по благоустройству от башни «Врангель» был «выселен» блошиный рынок.