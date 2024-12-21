Елена Дятлова — о старте работ в Каштановом парке: «В 2025-26 годах закончим»

Елена Дятлова — о старте работ в Каштановом парке: «В 2025-26 годах закончим»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде в зелёной зоне рядом с башней «Врангель» стартовали работы по благоустройству, обещанные ранее городскими властями. О том, что работы могут растянуться больше, чем на год, жителей предупредила глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы говорили о том, что мы заходим на Каштановый парк в этом году, — заметила Дятлова во время пятничного выезда в парк Гагарина. — Продолжим мы его благоустраивать в 2025 году. Денежные средства на благоустройство Каштанового парка заложены. И мы те обещания, которые брали с собой, будем исполнять. На следующий год мы определились по территориям, которые у нас обязательно войдут в благоустройство. Мы будем его делать поэтапно».

Чиновница назвала работы в Каштановом парке «важной частью нашей стратегии развития города» и предупредила, что 12 месяцев подрядчикам для завершения работ не хватит.

«Мы за один год не закончим, в 2025-26 годах мы закончим работы в Каштановом парке», — пояснила Дятлова.

Напомним, что в том числе из-за старта работ по благоустройству от башни «Врангель» был «выселен» блошиный рынок.

В мэрии города анонсировали появление строительного ограждения ещё в середине сентября. Тогда глава администрации города Елена Дятлова сообщала, что в октябре начнется благоустройство первой очереди, однако стартовали работы лишь в начале декабря.
Впервые проект благоустройства Каштанового парка был презентован в ноябре 2021-го. На экспертизу документацию отправили в сентябре 2022 года. Ожидалось, что проект пройдёт её к концу октября. Положительное заключение госэкспертизы проект (его разработкой занималась компания бывшего главного архитектора области Александра Башина «Балтситисервис») получил лишь в апреле 2023 года. На благоустройство планировалось потратить 191 млн рублей, а сами работы хотели провести в 2023-2024 годах.

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