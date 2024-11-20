В мэрии сообщили, что торговцы с «блошки» на Баранова переехали на Сельму

Торговцы с блошиного рынка на улице Баранова переехали на Сельму, к путепроводу, соединяющему Советский проспект с улицей Челнокова. Об этом во вторник, 20 ноября, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мы работаем со стихийной торговлей на улице Пролетарской и на улице Профессора Баранова, — прокомментировала ситуацию Елена Дятлова. — Эту работу мы продолжаем, и она будет продолжаться на системной основе. Несанкционированной торговли в городе быть не должно».

Глава пояснила, что ранее власти предложили несколько новых торговых точек, куда торговцы могли переехать. Среди них павильон «Миллион друзей», мини-рынок «Южный» на перекрёстке проспекта Калинина и Ленинского проспекта, а также упомянутая выше площадка на улице Челнокова напротив магазина «Мир корма».

«Мы ищем различные точки в городе Калининграде, куда можно их переместить, — добавила Дятлова. — Та площадка, о которой вы говорите, там от 20 до 50 человек уже осуществляют торговлю в зависимости от дня недели и погодных условий. Ну, а дальше мы будем работать по улицам профессора Баранова и Пролетарской».

Заместитель председателя комитета городского развития и цифровизации мэрии Калининграда Антон Коновалов уточнил, что пока торговцы на Сельме не платят за новые места.

О том, что торговцы «блошки» обживают новую торговую площадку у путепровода на улице Челнокова, ещё 3 ноября сообщил на своей персональной странице их неофициальный представитель Михаил Закс.