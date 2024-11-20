В мэрии сообщили, что торговцы с «блошки» на Баранова переехали на Сельму

В мэрии сообщили, что торговцы с «блошки» на Баранова переехали на Сельму
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Торговцы с блошиного рынка на улице Баранова переехали на Сельму, к путепроводу, соединяющему Советский проспект с улицей Челнокова. Об этом во вторник, 20 ноября, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мы работаем со стихийной торговлей на улице Пролетарской и на улице Профессора Баранова, — прокомментировала ситуацию Елена Дятлова. — Эту работу мы продолжаем, и она будет продолжаться на системной основе. Несанкционированной торговли в городе быть не должно».

Глава пояснила, что ранее власти предложили несколько новых торговых точек, куда торговцы могли переехать. Среди них павильон «Миллион друзей», мини-рынок «Южный» на перекрёстке проспекта Калинина и Ленинского проспекта, а также упомянутая выше площадка на улице Челнокова напротив магазина «Мир корма».

«Мы ищем различные точки в городе Калининграде, куда можно их переместить, — добавила Дятлова. — Та площадка, о которой вы говорите, там от 20 до 50 человек уже осуществляют торговлю в зависимости от дня недели и погодных условий. Ну, а дальше мы будем работать по улицам профессора Баранова и Пролетарской».

Заместитель председателя комитета городского развития и цифровизации мэрии Калининграда Антон Коновалов уточнил, что пока торговцы на Сельме не платят за новые места.

О том, что торговцы «блошки» обживают новую торговую площадку у путепровода на улице Челнокова, ещё 3 ноября сообщил на своей персональной странице их неофициальный представитель Михаил Закс.

Борьба за сохранение «барахолки» у стен башни «Врангель» ведётся в течение нескольких лет. В июне этого года на улице Пролетарской, в районе перекрёстка с пешеходной улицей Профессора Баранова, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок. При этом чиновники признают, что блошиный рынок пока не удалось выдавить из Каштанового парка и тротуара улицы Пролетарской. В частности, о продолжении рейдов против нелегальных торговцев Елена Дятлова сообщала в конце сентября. Эти рейды продолжаются по выходным и в ноябре.

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