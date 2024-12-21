В Калининграде в 2025 году решили благоустроить сквер Подводников

В Калининграде на улице Флотской в течение 2025 года намерены благоустроить зеленую зону, которую ещё осенью 2019 года предложили назвать сквером Подводников (в память о погибших подводниках с атомной подводной лодки «Курск»). О том, что этот сквер два года подряд не смог занять первое место в общественном голосовании, в пятницу, 20 декабря, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.



«Мы приняли решение благоустроить ещё одну территорию, это сквер Подводников в районе улицы Аксакова, который второй год подряд занимает второе место, — сообщила Дятлова. — Я, честно, не знаю, почему там такие неактивные жители. Там такой густонаселённый район, и они могли бы все вместе проголосовать. Так как они второй год занимают второе место, мы всё-таки приняли решение и выделили денежные средства в следующем году на благоустройство этой территории».

Также в течение 2025 года власти намерены завершить благоустройство набережной Верхнего озера, отрезанной от основной части водоёма улицей Некрасова.

О том, что подрядчик завершает разработку проекта благоустройства сквера на улице Флотской, стало известно в октябре 2023 года. В зелёной зоне предусмотрены разные виды пешеходного покрытия и мемориал погибшим подводникам. Проект был представлен главным архитектором Калининграда Андреем Анисимовым в эфире Центра развития «ГорПросвет».

Он отметил, что сквер ранее не имел никакой функции, кроме транзитной, однако в мэрии захотели сделать акцент на мемориальной составляющей.